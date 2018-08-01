Erdoğan damatlarını çok sevdi: Şimdi de diğer damada kıyak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, damatlarına ve damatlarının yakınlarına önemli görevler vermeye devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarını belirleyen Erdoğan'ın bu göreve getirdiği isimlerden biri Mehmet Fatih Kacır oldu.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yakın arkadaşı olarak biliniyor.

Kacır, Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'ın düğününde haberlere konu olmuştu.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan nikâh töreninde Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar’ın hayatlarını konu alan “Sümeyye&Selçuk hatıra filmi” adıyla 25 dakikalık bir barkovizyon gösterisi yayımlandı. Filmde Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar’ın hayat hikâyeleri yakınlarının da anlatımıyla ekrana yansıtıldı. Çiftin okudukları okullar ve yaptıkları çalışmaların anlatıldığı filmin sonunda Erdoğan ve Bayraktar’ın nişan törenlerinden fotoğraf kareleri de yer aldı. Selçuk Bayraktar’ın yakını Mehmet Fatih Kacır, “Her zaman çok rahat, neşeli, çok konuşkan, coşkulu olan Selçuk ağabey bir anda biraz daha durgunlaşmaya, biraz daha derin düşüncelere dalmaya başladı. Biz kendisinin çok aşık olacağını düşünmüyorduk herhangi bir insana bu dünyada. Demek ki aşk onun için de kaçınılmaz bir sonmuş” dedi. Filmin sonunda bir parkta birlikte yürüyerek kuşlara simit atan çift için “Gayretleri, ümitleri, bir zorluktan diğerine geçen öyküleriyle Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar, şimdi el ele verdiler” ifadesi kullanıldı.