Erdoğan da 'dokunulmazlığı' yanlış anlamış

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu 'Dokunulmazlığına mı güveniyorsun' diyerek hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dokunulmazlık hususundaki yasal mevzuatı pek de bilmediği görüldü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "dokunulmazlık" konusunu yanlış anladığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan; "Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun? Dokunulmazlığın var diye mi YSK'nın üyelerine bu denli hakaret ediyorsun? Dokunulmazlığın kaldırılmasını iste o zaman bakalım bu ifadeleri aynen kullanabilecek misin?" ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL TALEPLE DOKUNULMAZLIK KALKAR MI?

Oysa bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının "kişisel" bir taleple hayata geçirilmesi mümkün değil. Bu konuda tanımlanmış koşullar ve bir süreç bulunuyor.

Dokunulmazlığın kaldırılması için savcılık tarafından bir soruşturma yürütülmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması yönünde fezleke hazırlanması gerekiyor.

Bu fezleke Meclis'e sunulmak üzere önce Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor, Bakanlık tarafından da Meclis Başkanlığına sunuluyor.

Meclis'te de öncelikle ilgili dosya Karma Komisyon'un gündemine alınıyor, komisyondaki kararın ardından Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geliyor.

DOKUNULMAZLIK KİŞİYE DEĞİL KONUYA ÖZEL

Konuyla ilgili önemli bir diğer temel sorun ise dokunulmazlığın kaldırılması uygulamasının sınırları ile ilgili. Bir vekilin, belirli bir soruşturmayla ilgili süreç sonunda dokunulmazlığı kaldırıldığında aslında tüm dokunulmazlığını kaybetmiş olmuyor. Dolayısıyla kaldırma uygulaması kişiye değil konuya/dosyaya özel bir uygulama.

Öte yandan Erdoğan'ın dokunulmazlık mevzuatı hakkındaki mevcut durumu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nkini hatırlattı. Bahçeli de, Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulunma çağrısı yapmıştı.