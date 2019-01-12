Erdoğan: Cumhuriyet yeniden kuruluş değil, Selçuklu ve Osmanlı'nın devamı

Partisinin Kocaeli belediye başkan adaylarını tanıtan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın devamı mesabesindedir' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin Kocaeli belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

Partisinin Kocaeli adaylarını açıkladığı toplantıda konuşan Erdoğan, "Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın devamı mesabesindedir" dedi.

Tanıtım sırasında yaptığı konuşmada ana muhalefete de yüklenen Erdoğan, "İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu '2030'da ABD 3. sıraya, Türkiye 5. sıraya yükselecek' dedi, biz değil, bunu bu kredilerle ilgili şirket söylüyor" dedi. Erdoğan, bahsettiği şirketin isminiyse vermedi.

Kocaeli büyükşehir belediye başkanı adayının Tahir Büyükakın olarak gösterildiği toplantıda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir aslında, Osmanlı ve Selçuklu’nun devamıdır.

Üyemiz olan 10 bin kişinin seçmen kaydı yok. Tüm il ve ilçe başkanlarıma buradan talimat veriyorum. Adreslerini bulup kayıt yaptıracaksınız.

İzmir'den İstanbul'a olan mesafeyi 3.5 saate düşürdük.

İstanbul - İzmir otoyolunun en önemli ayağı nereden geçiyor? Kocaeli'nden geçiyor. Osmangazi Köprüsü'nü Kocaeli ile birlikte ülkemize kazandırdık. Allah nasip ederse inşallah bu yıl sonuna kadar da bu proje bitmiş olacak, hedefimiz bu. Böylece İstanbul'dan İzmir'e olan mesafeyi 3.5 saate düşürdük. Çok önemli bir proje.

Geçenlerde ana muhalefetin başındaki bir zat sözcüleri diyor ki 'AK Parti döneminde enflasyon zirve yaptı.' Bu adam üstelik de maliyeci. Nedense bunların maliyecileri bir garip. CHP'nin geçmişi olan CHP DSP falan onların koalisyon hükümetlerinde bulunduğu dönemler de dahil olmak üzere 14 yıllık ortalama 70,3 enflasyon. Bunların bir tanesi var ki tavan yapan yıl o da 1994 120,3 DYP/SHP. O CHP değil SHP diyorlar. Biz kargayı sesinden tanırız. 16 yıl bizim iktidarımız iktidarımızda enflasyon ortalaması 9,5. 70 nire 9,5 nire?

İngilizlerin çok önemli bir kuruluşu “2030'da ABD 3. sıraya, Türkiye 5. sıraya yükselecek” dedi, biz değil, bunu bu kredilerle ilgili şirket söylüyor.

En son dün açıklanan cari işlemler açığı son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir. Toplam maliyeti 10,5 katrilyon lira olan Gebze, Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı arasındaki yüksek hızlı tren projemizin, proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz.

KOCAELİ ADAYLARINI AÇIKLADI

AKP Kocaeli adayları şöyle: