Erdoğan: Cumhurbaşkanı seçerken onu Meclis'te yalnız bırakmayın

Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Yeni sistemde koalisyona fırsat olamayacak, cumhurbaşkanı ekibiyle ülkeyi beş yıl yönetecek. O yüzden cumhurbaşkanını seçerken onu Meclis'te yalnız bırakmayın" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde konuştu.

24 Haziran seçimlerine değinen Erdoğan, "24 Haziran'ın etkileri Türkiye için büyük olacaktır. Yeni sistemde koalisyona fırsat olmayacaktır. Cumhurbaşkanı kendi kuracağı ekibiyle ülkeyi beş yıllık yönetecektir. Milletimizin oyunu kullanırken her zamankinden daha fazla düşünmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanına ülke yönetme yetkisi verirken, onu Meclis'te yalnız bırakmak da olmaz. Meclis cumhurbaşkanıyla ne kadar uyum içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazanır" dedi.

"Öteki ittifakta partiler ne yapıyor diye bakıyorum" diyen Erdoğan, "Bunların tek söyleyeceği şey Erdoğan'ı indirmektir. Diyelim ki bunu başardınız. Bu ülkeye neyi vaat ediyorsunuz? Şunu sorun, hangi büyük yatırımları yapacaksınız? Kanal İstanbul'u mu? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü mü, Marmaray'ı mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız yahu onu söyleyin. Şehir hastaneleri mi yapacaksınız? Biz yapacaklarımız ile değil, yaptıklarımızla konuşuyoruz" şeklinde konuştu.