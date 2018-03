Erdoğan: Cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak milletin ve ümmetin beraberliğini zirveye taşıyacağız" dedi.

AKP Giresun Olağan Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Ülke düşmanlarına Osmanlı tokadı indirecek bir zafere koşmak istiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'Bir metal yorgunluğu var' dedim. Bunu aşmamız lazım. Afrin harekatıyla bir diriliş hareketinin içerisine girdik. Hep daha yükseğe çıkmak daha ileriye gitmek için çaba harcadık. Oy oranımız yüzde 50 olsa bile yerinde saymak başarı değildir. AK Parti başkalarıyla dğeil, kendi elde ettiği sonuçlarla yarışmıştır. Ülke düşmanlarına Osmanlı tokadı indirecek bir zafere koşmak istiyoruz.

Birileri seçim standardını vermemezi spekülasyonlarına alet ediyor. Bazıları senaryo üretiyor. Biz her an seçime hazır olan her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi hareketiz. Bu bir parti değil dava. Biz oyları yükseldikçe böbürlenen değil, büyüdükçe tevazusu artan, sorumluluğu artan bir partiyiz.

2019'da AK Parti'yi ve MHP ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak milletin ve ümmetin beraberliğini zirveye taşıyacağız.

6 sıfırı attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü."