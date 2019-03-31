Erdoğan: Cumhur ittifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde basın mensuplarına açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, oy sayımı devam ederken Huber Köşkü'nde basın mensuplarına açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

*Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan sonuçlara göre şehirlerimizi yönetme sorumluluğunu üstlenecek olan büyükşehir, il, ilçe tüm belediye başkanlarımızı, belediye meclis il ve genel meclis üyelerimiz, muhtarlarımız görevlerini üstelenecekler, hepsini tebrik ediyorum. Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim ve genel merkezimizde artık geleneksel hale gelmiş olan balkon konuşmasını yaparak seçim sonuçlarını Ankara'da değerlendireceğim.

* Bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Cumhur İttifakı'nda ortağımız MHP ile ittifaklar bazında da 1. olduk. Cumhur ittifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları olmuştur. Bu milletimizin takdiri ve demokrasinin bir gereğidir.

* Burada özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizdeki seçim sonuçlarını çok ama çok önemli görüyorum. Birilerinin Kürt vatandaşlarımızın oylarını ipotek altına alma ihtiyacını görmüştük. Kürt kardeşlerimizin oylarını terör örgütünü arkasına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini gördük. Milletimiz yönlendirilmeye çalışılmıştı. Genel itibariyle sonuçlar bu çabaların sonucuna ulaşamadığını gösteriyor. Beka sorununun milletimiz tarafından da iyi algılandığı görülüyor.

* Önümüzde 4,5 yıl kesintisiz icraat dönemi var. Hep önümüze var, Türkiye ekonomisiyle siyasetiyle yatırımlarla üretimle savunma sanayiyle meşgul olacağız. Ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız. Bu şehirlerde seçilen belediye başkanlarımız 5 yıl boyunca yöneteceği gibi biz de ülkeyi yöneteceğiz. Güçlü ekonomi programını dikkatle harekete geçireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye’ye tavizsiz odaklanacağız.