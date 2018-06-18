'Erdoğan çoğunluğu kaybederse Meclis'i feshedebilir'

İngiliz gazetesi The Guardian, AKP'nin meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimleri yenilemek için parlamentoyu feshedebileceğini yazdı.

İngiliz basınında 24 Haziran seçimleri öncesinde değerlendirme yazıları yer almaya devam ediyor.

İngiliz gazetesi The Guardian, AKP'nin meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde Erdoğan'ın seçimleri yenilemek için parlamentoyu feshedebileceğini yazdı.

Gazetenin 'İktidar partisinin bazı yetkililerine' dayandırdığı haberde, seçimlerin başa baş gittiğini belirtildi. The Guardian, “Erdoğan’ın başkanlığı kazanması ama parlamentoyu, geçen yıl kabul edilen anayasa değişikliklerini geri döndürmeyi vaat eden muhalefete kaybetmesi yönünde gerçek bir ihtimal var” ifadelerini kullandı. Haberde, son anayasa değişikliklerinin ardından cumhurbaşkanının parlamentoyu feshetme yetkisine sahip olduğu hatırlatılıp, “İktidar partisinin bazı yetkililerine göre Erdoğan tam olarak bunu yapabilir” denildi. The Guardian, böyle bir kararın ‘Erdoğan’ın partisine baştan alma şansı verir ama Türkiye’yi belirsizliğe sürükleyeceği’ yorumunu yaptı.