Erdoğan Çırağan Sarayı'nda konuşuyor: Bir tarafta insanlık lüks ve şatafat içinde yaşarken...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'ndaki konuşmasında 'Bir tarafta insanlık lüks ve şatafat içinde yaşarken sınırın hemen yanında açlık ve sefalet kol geziyor. Bugün dünyanın en zengin toplumları ile en fakir toplumları belli belirsiz bir sınır ayırıyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'ndaki Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yoklukla terbiye etmek insanlık dışıdır.

Yıllardır evlerinden uzak yaşamak zorunda kalan insanları siyaset malzemesi yapmak çok yanlıştır.

Göç ve mülteciler konusunu sadece güvenlik konusunda ele almak indirgemeci bir yaklaşımdır. Asıl problemlere odaklanmalıyız."

'BİR TARAFTA LÜKS VE ŞATAFAT...'

"BM verilerine göre dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak sizlere hitap ediyorum.

Bir tarafta insanlık lüks ve şatafat içinde yaşarken sınırın hemen yanında açlık ve sefalet kol geziyor.

Bugün dünyanın en zengin toplumları ile en fakir toplumları belli belirsiz bir sınır ayırıyor."

'ZULÜM VE BASKI GÖREN HERKES...'

"Az gelişmiş ülkelerin kaynakları hâlen eski sömürgeci güçlerin kasalarına akıyor.

Kimse gücenmesin... Açık ve net söylüyorum; acaba Afrika'nın altını elması kimler tarafından sömürüldü? Katliamları kimler yaptı? Bunlar gizleniyor, bunlar konuşulmuyor.

Zulüm ve baskı gören herkes, aradıkları özgürlüğü bu topraklarda bulmuştur."