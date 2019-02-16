Erdoğan Çipras'la görüşmesini anlattı: Ruhban okuluna karşılık cami

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'a 'Bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, ruhban okulunu istiyorsunuz. Fethiye Camii'ni açalım' dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a "Bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, ruhban okulunu istiyorsunuz. Fethiye Camii'ni açalım" dediğini aktardı. Atina'daki caminin minaresinin bulunmadığını ifade eden Erdoğan, Çipras'ın muhalefetten çekindiğini söyledi.

Edirne'de düzenlenen mitingde konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dini azınlıklar bizim dönemimizde haklarını en geniş şekilde kullanabilmiştir. Onlara gayrimenkullerini biz iade ettik. Onlar batıda aynı şeyleri bize karşı yapmadılar. Tam aksine, Batı'da camilerimiz bombalanıyor, yakılıyor. Almanya'da Batı Trakya'da aynı şey…" diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a da aynı şeyi söylediğini belirten Erdoğan, "Dedim ki: 'Bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, ruhban okulunu istiyorsunuz. Fethiye Camii'ni açalım…' 'Camiyi açıyoruz' dediler. Minaresi niye yok? Kilise çan kulesi olmadan olur mu? Biz diyoruz ki çan kulesiyle mi yapacaksın? Gel yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Şu semaya yükselen minarelerdir. 'Muhalefet beni eleştiriyor' diyor. Ya biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz. İstedikleri kadar eleştirsinler. Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz; Türk, Türk… Ama bizim böyle bir derdimiz yok, istediğin yerde Rum ismini kullan" diye konuştu.



Edirne'de yerel seçimlere dair konuşan Erdoğan "Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Dişe dokunur tek hizmet getirmeden Edirne'nin sırtından inmeyenlerin sonu 31 Mart'ta geliyor" ifadesini kullandı.

"Türkiye'de sosyal devlet ilkesini en yaygın uygulayan AK Parti olmuştur" iddiasında bulunan Erdoğan, Edirne'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve yaşlılara 757 milyon tutarında kaynak aktardıklarını söyledi.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini ileri süren Erdoğan, "2017 yılında yerli kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 45'ti. Bu oran şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 60'ı buldu. Trakya'da mevcut doğalgaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu, cari açığımızın 5 milyar lira azalmasına da katkı sunacak" diye konuştu.

