Erdoğan Çin'de: Tek Çin politikası, Türkiye için stratejik önemdedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Çin’in başkenti Pekin’de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.

Töreninin ardından Şi Cinping ile görüşme gerçekleştiren Erdoğan, sonrasında heyetler arası görüşmeye geçti.

Erdoğan yaptığı konuşmada, “Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Binlerce yıllık ilişkilere sahip İpek Yolu'yla birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. Tek Çin politikası, Türkiye için stratejik önemdedir” dedi.

TAM KADRO ZİYARET

Erdoğan'ın Çin'e birlikte gittiği heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.