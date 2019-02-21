Erdoğan CHP'yi hedef aldı, kendi partisini unuttu: AKP'li adaylar niye logo kullanmıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ankara'da çok enteresandır, zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar' dedi. Erdoğan'ın dediği gibi Mansur Yavaş birçok afişinde CHP logosu kullanmıyor ancak AKP'li adaylar da AKP logosunu kullanmıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da CHP'nin afişlerinde logo kullanmadığını söylerken, "Ankara'da çok enteresandır, zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın dediği gibi CHP'nin birçok afişinde logo yer almıyor ancak aynı durum AKP içinde geçerli.

AKP hem Ankara'da hem de diğer birçok kentte logosuz afişler kullanıyor.

Onlardan bazıları:

'TANZİM KUYRUKLARI BEREKET KUYRUĞU'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tanzim kuyrukları için şöyle konuştu:

"Geçenlerde patlıcan, patates soğan sohbeti yaptılar, ne oldu? Böyle giderseniz bu oyunları da bozarız. Tanzim satışlarını başlattık mı? Evet. Bu iş 31 Mart'a kadar düzeldi düzeldi, sonrasında TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği) ve TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) ile masaya oturacağız onlarla en ücra köşedeki marketlere kadar bu satışı yapacağız. Gerekirse ürün çeşidini de artıracağız. Bizim derdimiz vatandaşa en uygun şekilde ürünü getirmek. Çünkü biz sömürü düzenlerine aracı olamayız. Eğer kim buna serbest piyasa, piyasa ekonomisi diyorsa gelsin bunu külahıma anlattım. benim alanım ekonomi. Kusura bakmasınlar vatandaşımın emanetine ihanet ettirmeyiz.

Bunlar anlamaz, bunların işi yoksuzluk, yasak, yokluk. Diyorlar ki Ak Parti kuyruk getirdi. İki kuyruk var, biri yokluk kuyruğudur. Bu CHP'nin dönemine rastlar. Yaşça benden büyük olanlar yağ kuyruklarını, benzin kuyruklarını bilirler. Ekmek kuyruklarını bilirler. İktidarda CHP vardı, SHP vardı. Birbirlerinden farkları var mı bunların? Şimdiki kuyruk, varlık kuyruğudur, bereket kuyruğudur, fırsatçılara ders verme kuyruğudur. Şimdi benim vatandaşım geliyor oralardan yüzde 50 daha ucuz alıyor."