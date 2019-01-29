Erdoğan, CHP'nin İzmir adayını hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'i hedef alarak, 'CHP, sandıktan çıkan rahmetli Türkeş'i ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak, idamla yargılayanların mirasçılarını bugünlerde yeniden vitrine çıkartmak suretiyle 60 yıldır hiç değişmediğini gösteriyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Seçim Toplantısı'nda açıklamalarda bulunurken, CHP'nin İzmir adayını hedef aldı.

"Rahmetli Menderes sandıktan çıktığı halde arkasında CHP'lilerin olduğu darbecilerin urganından kendini kurtaramamıştır" diyen Erdoğan, "Yine aynı CHP, sandıktan çıkan rahmetli Türkeş'i ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak, idamla yargılayanların mirasçılarını bugünlerde yeniden vitrine çıkartmak suretiyle 60 yıldır hiç değişmediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan bu sözlerle, CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül'de MHP iddianamesini hazırlayan isim olmasına göndermede bulundu.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI DÜŞÜYOR

Erdoğan toplantıda, "Nişasta Bazlı Şeker kotalarıyla ilgili bir müjdeyi açıklamak istiyorum" derken, şöyle konuştu:

Nişasta Bazlı Şeker kotaları yüzde 10 olarak belirlenmişti. Biz bu kotasını geçtiğimiz yıl yüzde 5’e düşürmüştük. Şimdi bir adım daha atıyoruz ve yüzde 2,5’a çekiyoruz.

Bir başka müjdemiz de SMA hastaları ve ailelerinedir. Çok pahalı olan ilaç bedelinin geri ödemesine ilişkin sorunu çözmüştük. Şimdi aynı hastalığın diğer tiplerinin de ilaç bedellerini geri ödeme listesine alıyoruz.

Bununla ilgili karar komisyonda alındı yakında yürürlüğe girecek.