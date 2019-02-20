Erdoğan: CHP Rumların ağzıyla konuşuyor

Erdoğan, 'Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalardan Rumların rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır' dedi.

Ankara Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bilkent ve Etlik şehir hastanelerini 14 Mart'ta hizmete açacaklarını duyurdu. Ankara'ya 13 Millet Bahçesi yapacaklarını söyleyen Erdoğan, "Bunlardan dört tanesi Altındağ ilçemizde olacak. Ankara'ya toplamda 5 milyon 300 bin metrekare yeşil alan kazandıracağız" dedi. 31 Mart yerel seçimlerinde Altındağ'dan rekor oy beklediklerini söyleyen Erdoğan, "31 Mart akşamında başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz. 31 Mart'ta Altındağ'dan yine rekor bekliyoruz. 31 Mart Gazze için, Filistin için, Suriye için, Irak için, Arakan, Türkistan için dünyaya verilmiş gür bir mesaj olsun" ifadelerini kullandı. 'MESELE AKP'Yİ SANDIKLARDA MAĞLUP ETMEK' Konuşmasında sık sık CHP'yi eleştiren Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti: İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor, Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet, dörtlü çete, 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız' diyorlar.

Mesele AKP'yi sandıklarda mağlup etmek. Fakat ben milletime, halkıma inanıyorum. Bizler bu terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız. 'AKP KENDİ İÇİNDE OY ZAİYATINA GİTMEMELİ' Bu seçimlerde Cumhur İttifakı olarak, AK Parti-MHP omuz omuza yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Oylarımızı bi defa konsolide etmemiz lazım. AKP kendi içinde oy zaiyatına gitmemeli. Oylarımız konsolide olmalı, Cumhur İttifakı olarak da sandığa yansımalı. 'RUMLAR VE CHP'LİLER İSTEMİYOR DİYE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ DURDURMAYACAĞIZ' Peki CHP'nin gündeminde ne var? Onların gündeminde Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara payanda olmak var. Biz ihya etmenin yeni eserlerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken CHP yıkmanın yasaklamanın peşinde.

Önceki gün bir CHP milletvekili çıkmış petrol, doğalgaz arama çalışmalarımızı eleştiriyor. Bir kova bile petrol bulunmadı iddiasıyla Türkiye'yi petrol doğalgaz arama faaliyetlerine son vermeye çağırıyor. Bu çağrıyı zaten Rumlardan işitiyorduk.

Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız. Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır. Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır.

Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz.