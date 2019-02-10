Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, 'CHP geleneğinde sandıkta hile adeta bir tarzı siyasettir' diyerek, 'Ne kimsenin tek bir oyuna tenezzül edeceğiz ne de bizim tek bir oyumuzun ziyan olmasına müsaade edeceğiz' ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"AK Parti olarak her sandık için bir sorumlu ve 8 üyeden oluşan toplam 9 kişilik bir yönetim kurulundan bahsediyoruz. Yani ana kademeden 3 kişi. Bir tanesi o sandığın başkanı. Kadın Kollarından 3 kişi. Gençlik Kollarından 3 kişi. 9 kişilik sandık esaslı çalışmada bir yönetim. Böylece hiçbir siyasi partinin muktedir olamadığı, olamayacağı güç AK Parti'de.

İstanbul'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduk. 'AK Sandık' adını verdiğimiz yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz."

'BİR GECE ANSIZIN ARAYABİLİRİM'

"Sandığı sağlam tutmazsak, tıpkı dibi delik bir kaba konan su gibi, verdiğimiz onca emeğin ellerimizin arasından kayıp gitmesini, heba olmasını engelleyemeyiz.

Sandık başkanlarını bir gece ansızın arayabilirim, ona göre, hazırlıklı olun.

İstanbul'da bulunduğum günlerde her an bir irtibat noktasına gelebilirim, inşallah fırsat buldukça fiziki olarak da çalışmalarınıza katılacağım."

'CHP GELENEĞİNDE SANDIKTA HİLE TARZI SİYASETTİR'

"81 vilayetin tamamına hitap eden tek parti, AK Parti'dir. Ayrım yok, bölücülük yok. Kucaklayan tek parti.

CHP geleneğinde sandıkta hile adeta bir tarzı siyasettir. Ne kimsenin tek bir oyuna tenezzül edeceğiz ne de bizim tek bir oyumuzun ziyan olmasına müsaade edeceğiz.

CHP ve onlarla birlikte hareket eden bir kesim her seçim öncesinde ve sonrasında suyu bulandırmak, kafaları karıştırmak için ortalığı velveleye veriyor. Her seferinde hakkettikleri cevabı milleten de Seçim Kurulu'ndan da aldıkları halde aynı teraneyi sürekli ısıtıp gündeme getirmekten geri durmazlar."

'CHP'NİN YANINDA KANDİL'DEN EMİR ALAN HDP VAR'

"CHP'nin yanında Kandil'deki terör örgütünden emir alan HDP var.

Ben şimdi size keyif çayı ikram edeceğim, sandık kurullarımız bunu size ulaştıracak. 200 liralık bu çay gerçekten çok keyiflidir. Bütün sandık seçmen listesine ulaşacak bu çay paketlerini ikram edeceksiniz."

'KENEVİRDEN DOKUNMUŞ TORBALAR HEDİYE OLACAK'

"Kenevirden dokunmuş torbalarımız size hediyemiz olacak. Bu 'Sıfır Atık Projesi'nin çevreci yaklaşımıdır. Naylon poşetler yüzlerce yıl yok olmuyor. Onlar toprağın katilidir.

Demokrasilerde sandık namustur. Sokaklarda demokrasi ve özgürlük havariliğine savunanların sandık başında en koyusundan bir faşist kesilmeleri eskiden beri iyi bildiğimiz bir durumdur.

Bu seçimde bizim Bakırköy'ü almamız lazım, burası da AK Parti ile belediyeciliğini görsün."