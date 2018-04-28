Erdoğan: CHP demek tezek demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 5. Kadın Kolları Kongresi'nde, CHP'nin İstanbul'u susuz bıraktığını belirterek, "CHP çöplük demektir. CHP susuzluk demektir. CHP demek tezek demektir " dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul'u susuz bıraktığını belirterek, "CHP çöplük demektir. CHP susuzluk demektir. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? CHP demek tezek demektir " dedi.

"KANAL İSTANBUL BENİM ÇILGIN PROJEM"

Kanal İstanbul'un inşasına başlanacağını da belirten Erdoğan, "Kanal İstanbul benim çılgın projem diyorum. Kanal İstanbul ile dünyaya mesajımızı vereceğiz. Yeni dönemde inşasına başlayacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Diktatör" diyen Erdoğan, "İkide bir bana diyor ama asıl diktatör sensin; o gözleri yaşlı milletvekillerine ben üzüldüm" ifadesini kullandı.

15 CHP'li milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesini Erdoğan, "15 tane vekili sözde bir partiye vermek 15 vekile de oy veren vatandaşa da saygısızlıktır" sözleriyle değerlendirdi.

İstanbul'da 5. Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: