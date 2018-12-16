Erdoğan: CHP çöp, susuzluk, hava kirliliği, yoksulluk, yasaklar demektir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'CHP çöp, susuzluk, hava kirliliği demektir. CHP yoksulluk demektir, CHP yasaklar demektir ve CHP yoksulluğun daniskası demektir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Esenler'de "15 Temmuz Millet Bahçesi" açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yaklaşık 600 yıldır bizim olan bu şehri (İstanbul), hala bize çok görenler olduğunu biliyoruz.

Ülkemize ve milletimize yönelik husumetlerin altındaki sebeplerin en başında gelenlerden biri işte İstanbul'dur.

İstanbul'un su sorununu çözdük. 2040 yılına kadar böyle bir sorun yok."

'CHP ÇÖP, SUSUZLUK, HAVA KİRLİLİĞİ, YOKSULLUK DEMEKTİR'

"CHP çöp, susuzluk, hava kirliliği demektir. CHP yoksulluk demektir, CHP yasaklar demektir ve CHP yoksulluğun daniskası demektir.

Çevrecilik bizim işimiz, belediyecilik bizim işimiz, hizmet bizim işimiz.

Her zaman teröristlerin beynindeyiz. Onların açtıkları çukurlara onları gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz. Teröristler benim milletiin başına bela olmaktan çıkacak."

'BURASI PARİS DEĞİL, BURASI HOLLANDA DEĞİL'

"15 Temmuz gecesinde tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın, onu bil. Bay Kemal, kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız.

Bak sana bir şey söyleyeyim, burası Paris değil, burası Hollanda da değil. Sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında ne idüğü belirsiz, kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse, yine dar ederiz. Bunu böyle bilesin."