Erdoğan: Çevre adına Gezi olaylarını yapanlar gelip millet bahçelerine baksınlar

İstanbul'da yapımı tamamlanan millet bahçelerinin Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart 2019 seçimlerini 'gönül belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk" dedi.

İstanbul'daki beş adet millet bahçesinin açılış töreni gerçekleşti.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 günlük icraat programı kapsamında yer alan projelerden birinin hayata geçtiğine vurgu yaptığı konuşmasında, "Sekiz ilimizdeki 33 millet bahçesi ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Hedefimiz, her şehrimize en az birer millet bahçesi kazandırmaktır" dedi.

Sözü Kanal İstanbul'a getiren Erdoğan, "Biz 'Kanal İstanbul' diyoruz, onlar 'istemezük' diyorlar, 'yaptırmazuk' diyorlar. Yapacağız, yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız" dedi.

'GEZİ OLAYLARINI YAPANLAR, GELİP ŞU MİLLET BAHÇELERİNE BAKSINLAR'

Erdoğan, "Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler. 31 Mart 2019 seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk'' diye konuştu.

'CHP'NİN OYUNUNA GELMEDİK VE GELMEYECEĞİZ'

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. Biz İstiklal Marşı'yla Safahat'ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve öyle büyüdük. Milletimizin de bizim de karnımız bu bayat oyunlara toktur. Türkiye'de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e, ne de inancından, meşrebinden, kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere yönelik açıklamalarda da bulunan Erdoğan, "2019'da milletimizin tercihi yine AK Parti belediyeciliğinden yana olacaktır. Ben buna inanıyorum" dedi.