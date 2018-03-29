Erdoğan CEO'luğa devam ediyor: Saray'da görüştü, ihaleyi verdi!

İslam Kalkınma Bankasının 312 milyon avroluk finansman sağlayacağı 10 yeni yüksek hızlı tren seti ihalesini Siemens kazandı.
Beş firmanın davet edildiği ihalede CAF, Siemens ve Alstom teklif verirken 349 milyon avroluk teklifi ile ihale Siemens'e verildi.
TCDD 2013 yılında Siemens'ten yedi adet hızlı tren seti almıştı.
GEÇTİĞİMİZ AY SARAY'DAYDI...
Siemens'in CEO'su Joe Kaeser, Beştepe'deki sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçtiğimiz ay bir görüşme yapmıştı.
Hızlı tren ihalesiyle ilgilenen Kaeser'in yaptığı ziyaretin ihale süreci öncesi olması dikkat çekmişti.
Görüşme sonrası ihalenin Siemens lehine sonuçlanması şaşırtmadı...