Erdoğan CEO'luğa devam ediyor: Saray'da görüştü, ihaleyi verdi!

'Elektrik, otomasyon ve enerji tekeli Siemens'in CEO'su Joe Kaeser, Beştepe'deki sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. 350 bin çalışanı, yıllık 7 milyar avroyu geçen net kârı ile bir dünya tekeli olan Siemens'in, Türkiye'deki hızlı tren ihalesiyle ilgilendiği biliniyor' haberinin üzerinden bir ay geçti, Siemens yüksek hızlı tren seti ihalesini kazandı.

Haber Merkezi