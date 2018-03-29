Erdoğan CEO'luğa devam ediyor: Saray'da görüştü, ihaleyi verdi!

'Elektrik, otomasyon ve enerji tekeli Siemens'in CEO'su Joe Kaeser, Beştepe'deki sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. 350 bin çalışanı, yıllık 7 milyar avroyu geçen net kârı ile bir dünya tekeli olan Siemens'in, Türkiye'deki hızlı tren ihalesiyle ilgilendiği biliniyor' haberinin üzerinden bir ay geçti, Siemens yüksek hızlı tren seti ihalesini kazandı.
Haber Merkezi
Perşembe, 29 Mart 2018 10:16

İslam Kalkınma Bankasının 312 milyon avroluk finansman sağlayacağı 10 yeni yüksek hızlı tren seti ihalesini Siemens kazandı.

Beş firmanın davet edildiği ihalede CAF, Siemens ve Alstom teklif verirken  349 milyon avroluk teklifi ile ihale Siemens'e verildi.

TCDD 2013 yılında Siemens'ten yedi adet hızlı tren seti almıştı.

GEÇTİĞİMİZ AY SARAY'DAYDI...

Siemens'in CEO'su Joe Kaeser, Beştepe'deki sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçtiğimiz ay bir görüşme yapmıştı.

Hızlı tren ihalesiyle ilgilenen Kaeser'in yaptığı ziyaretin ihale süreci öncesi olması dikkat çekmişti.

Görüşme sonrası ihalenin Siemens lehine sonuçlanması şaşırtmadı...

 