Erdoğan, Cemal Kaşıkçı için 'şehit' dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öldürülen Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı için 'şehit' nitelemesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda konuştu.

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kendi istihbarat şefi bile 'bu bir felaket, bu adam uyuşturulmuş' diyor. Adam açık açık 'ben kesmesini iyi bilirim' diyor. Çünkü bir morg mensubu" diye konuştu.

KAŞIKÇI İÇİN 'ŞEHİT' NİTELEMESİ

Erdoğan, öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın "şehit edildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Cemal Kaşıkçı, Başkonsolosluk'ta ne yazık ki alçakça bir operasyonla şehit edildi. Bizi Suudi Arabistan'dan aradılar, babaya ve oğluna her şeyi anlattık.

Kral bana '18 kişiyi tutukladık' dedi, sayı 22'ye çekti. Tutuklamak çıkış yolu değil. Cezası bunların ne oldu? Geçen gün dışişleri bakanları açıklama yaptı, vatandaşımızı Türkiye'ye göndermeyiz diye. Aynı zat şu ifadeyi de kullandı. Yerli işbirlikçilerle bu iş yapıldı. Konuşmamda sordum, kimdir o işbirlikçiler? Açıklayamadılar ve sonra inkar ettiler. Veliaht Prens dedi ki, Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı."

'BUNLAR DÜNYAYI ENAYİ ZANNEDİYOR'

"Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Yargılayamıyorsanız, suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir. Gönderin, biz yargılayalım.

Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra bunları yok mu edeceksiniz? Şimdi Amerikan Senatosu ne diyor? Suudi yönetimini şimdi suçluyor. İşte en son Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, ne dedi, —isim vererek hem de söylüyor- 'Bu işin faili odur'. Buyur. İş artık belli bir yere geldi. Daha birçok şeyler çıkacak, buradan çok şeyler çıkar. Artık insanlık bunlara tahammül edemez."

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ı fiilen yönetmeye başlayana kadar Suudi yönetimine yakın bir isim olan Kaşıkçı, 1980'lerin sonunda ve 1990'larda Afganistan'da bulundu.

Bu dönemlerde El Kaide'nin de aralarında bulunduğu cihatçı örgütlere destek veren Kaşıkçı, eski El Kaide lideri Usame bin Ladin ile görüşmeler gerçekleştirdi.

2000'lerde Suudi Arabistan'ın İngilizce yayını Arab News'in yöneticiliğini yapan Kaşıkçı, "Arap Baharı" süreciyle birlikte Suriye'deki cihatçı örgütlere açık destek verdi.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da idam edilen din adamı Nimr el-Nimr'in öldürülmesini savunarak da tartışma yaratmıştı. Kaşıkçı, El Cezire'de yapılan programda kendisine yöneltilen "Yani şiddete başvurmamış bir aktivistin başını kesebilirsiniz öyle mi?" sorusunu, "Biz şiddete başvurmamış birçok El-Kaide üyesinin de başını kesmiştik" ifadesiyle yanıtlamıştı.