Erdoğan 'çatlayın, patlayın yıktık' dediği AKM'nin yerine haftaya yeni temel atılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın, yıktık' diye sevindiği AKM'nin yerine yeni binanın temelinin önümüzdeki hafta atılacağını açıklandı.

Taksim'in simge yapılarından olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yıkılan AKM'nin yerine yapılacak yeni binanın temeli önümüzdeki hafta atılacak.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Taksim'deki ömrünü tamamlamış olan AKM binasının yerine, çok daha modern bir eserin temellerini önümüzdeki hafta atıyoruz" diyen Erdoğan, "Niye yapmadılar, yapsaydılar, yapamazlar. Çünkü onların böyle bir derdi yok. Şu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde ülkenin en büyük opera ve kongre binasını yine biz inşa ettik. Rami kışlasının renovasyon ve restorasyonunu yaparak Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birini de orada kuruyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde içinde 5 milyon cilt kitabın yer alacağı 24 saat açık olacak muhteşem bir eseri ülkemize kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.