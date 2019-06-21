Erdoğan canlı yayında kendisine yöneltilen soruya kızdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı sosyal medya ve TV ortak yayınında kendisine yöneltilen soruya tepki gösterdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı sosyal medya ve TV ortak yayınında Ahmet Hakan, Salih Nayman ve Işıl Açıkkar’ın sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Işık Açıkkar'ın kendisine yönelttiği, “Millet İttifakı adayı İstanbul özelinde hükümetinizin pek çok politikasını eleştiriyor, eleştirmeye devam ediyor. İnsanlara umut aşılıyor, kucaklayıcı vaatlerinde bulunuyor vesaire… Haliyle kamuoyu da bundan çok etkileniyor. Şimdi efendim beni mazur görün. Siz bu ülkenin Cumhurbaşkanısınız. Sizin diliniz keskin mi efendim? Siz sert mizaçlı biri misiniz? Sizi babacan, oldukça duygusal, insan odaklı biri olarak tanıdık halk sizi böyle sevdi. İşte bu noktadan sonra artık kucaklayıcı daha yumuşak bir dile mi ihtiyaç var?” sorusuna tepki gösterdi.

İşte o anlar: