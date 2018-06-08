Erdoğan: Bunu ilk kez söylüyorum, Mahmur'u da vururuz

CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur. Mahmur çok önemli. BM şöyle demiş böyle demiş... Bu meseleyi çözmezseniz vururuz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Son günlerde basına yansıyan Kandil'e yönelik büyük bir operasyon düzenleneceği haberlerine ilişkin konuşan Erdoğan, "Olayın tabi iki boyutu var. Kandil var Sincar var. Irak'tan Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa, Bağdat yönetimiyle bunu görüşürüz. Bağdat 'ben bunu çözerim' dediği taktirde ne ala. 'Çözemem' derse Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur. Mahmur çok önemli. BM şöyle demiş böyle demiş... BM'nin Mahmur meselesini de halletmesi lazım. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır. Ban Ki Moon ile bunları çok konuştum. Şimdi de konuşuruz. Bu meseleyi çözmezseniz vururuz. Kandil nereden besleniyor sanıyorsunuz? Mahmur'dan. Sincar da küçük bir Kandil'dir aslında" ifadelerini kullandı.

OHAL AÇIKLAMASI

Erdoğan, OHAL'i seçimden sonra kaldırabileceklerini söylerken, şöyle konuştu:

Adalet Bakanlığının çalışması var yıl sonuna kadar davaların büyük bir kısmını bitirmek. Amerika kalkıp da şunu yapmıyor. FETÖ terör örgütünün başını bize teslim etmiyor. 15 Temmuzla ilgili düşüncelerimizi ciddi manada etkiliyor. CHP’nin seçim beyannamesinde FETÖ ile ilgili herhangi bir şey yok. Terörü de es geçmişler. Beraber geziyor da onun için. İnşallah seçim sonrası OHAL’i biz masaya bir yatırıp, gözden geçirip onu kaldırma gibi durum söz konusu olabilir. Şimdi inşallah kabineyi kurduktan sonra kabineyle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz, bu işler sürüncemede kalmaz. Adımı atıp, yola devam edeceğiz.