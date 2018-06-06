Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Bunların tek derdi Erdoğan'ı çökertmek. Öyle sipariş üzere kredi derecelendirme kurumu ile bir yere gidemezler' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası iftar programına katıldı.

Erdoğan ''Bunların tek derdi Erdoğan'ı çökertmek. Öyle sipariş üzere kredi derecelendirme kurumu ile bir yere gidemezler. Kur ve faizde oynanan oyunlarla ekonomimizi etkilemeye çalışıyorlar, ekonomik göstergeler iyi durumda'' dedi.

'34 ÜLKEDE 78 ŞEHİTLİĞİ OLAN BİR MİLLETİZ'

Erdoğan konuşmasının başında ''Halen sınırlarımız içerisinde, Kuzey Irak'ta terör örgütlerine karşı operasyon yürüten tüm askerlerimize, El Bab'dan Afrin'e kadar güvenlik sağlayan askerlerimize, istihbaratçılarımıza başarılar diliyorum. Allah bu büyük mücadeleyi yürüten tüm kahramanlarımızı korusun diyorum'' şeklinde hitap etti.

Erdoğan ''Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlıklarına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz'' dedi.

Erdoğan ''Şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına, gazilerimize millet ve devlet olarak sahip çıkıyoruz. Bir insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü mücadelenin karşılığını verebilmemiz mümkün değildir. Biz sadece bu fani dünyada gaziler şehit yakınlarımız madur olmadın diye gayret gösteriyoruz. Eksikler, aksaklıklar elbette olabilir, kimi terbiyesizler elbet çıkabilir, bunlar çözülür. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz.'' şeklinde konuştu.

'KORE'NİN HİKAYELERİNİ BİZZAT YAŞAYANLARDAN DİNLEDİK'

Erdoğan ''Biz dedelerimizden ve onların dedelerinden Balkan Savaşı'nda onların kahramanlık hikayelerini dinlerdik. Sonra Kore'nin hikayelerini bizzat yaşayanlardan dinlemeye başladık. Sonra 15 Temmuz hepimizin yaşadığı bir kahramanlık hikayesiydi. Eğer hedeflerimizin peşinden gideceksek gelecekte de şehitlik ve gazilik hikayeleri anlatılmaya devam edecektir. Biz tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan diyerek bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta ifade ediyoruz'' dedi

Erdoğan ''Oda yönetiminde 15 Temmuz gazilerimizden isimlerin olmasından da mutlu oluyorum. Savunma sanayii başta olmak üzere yüksek teknoloji alanında yapılan atılımın Ankara'yı çok başka yere taşıdığına inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

"Yatırımları 16 yılda 11 kat arttırdık" diyen Erdoğan ''Biz sadece güçlü meclis, güçlü Türkiye demiyoruz aynı zamanda güçlü ekonomi diyoruz. Türkiye ortaya koyduğu ekonomi modeli ile dünya çapında bir efsanedir. Yıllık 5.7 büyüme ile dünya ortalamasının üzerinde bir gelişme gerçekleştirdi. Son 10 yılda 8 milyona yakın istihdam ile Avrupa ülkelerinin tamamından daha fazla iş imkanı açmıştır. Kurlar üzerinden oynanan oyunlarla ekonomimiz sabote ediliyor. Makro rakamlar açısından bakılınca Türkiye bırakın gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş olan ülkelerden de çok ileri bir fotoğraftadır. Turizmle vurmayı hedeflediler. Bu yıl 40 milyon turisti ağırlayacağız.'' dedi.