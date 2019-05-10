Erdoğan bu turda 'Defolun Kürdistan'a' demeyecek mi?

Habertürk yazarı Sarıkaya, partinin etkili isimleriyle yaptığı görüşmelere dayandırdığı yazısında AKP'nin bu kez seçim dilini 'daha kucaklayıcı' şekilde kuracağını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart seçimleri öncesi sık sık kullandığı 'Zillet İttifakı', 'teröristlerle işbirliği' gibi ifadeler 'defolun Kürdistan'a gidin' hitabıyla zirve yapmıştı.

31 Mart seçimleri öncesi muhalefeti "terör işbirlikçisi" sözleriyle sık sık hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimler için "dilini değiştireceği" belirtiliyor.

AKP kaynakları, Erdoğan'ın terör suçlamalarını gündeme getirmeyerek "kucaklayıcı" bir dil kullanacağını ileri sürdü.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıyaka, AKP’nin etkili bazı isimleriyle yaptığını belirttiği görüşmeden notlar aktarırken, "Aktarıldığına göre geçen seçim öne çıkan rakibi ötekileştiren negatif propaganda dili yerine, daha kucaklayıcı dilin hakim olması sağlanacak; rakibe yüklenen 'terörle işbirliği içinde olduğu iması' bu seçimde kullanılmayacak" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde benzer bir haber Türkiye gazetesinde de yer almış, "iktidarın 23 Haziran stratejisinin kucaklayıcı söyleme yaslanacağı, muhafazakar Kürtlerden daha çok oy almanın hedefleneceği" belirtilmişti.