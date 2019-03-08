Erdoğan: Bu treni terk edenleri bir daha kabul etmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'den aday gösterilmeyince başka partilerden aday olanlar için 'Bu trenden inenler tekrar bu trene binemezler. Bu can bu tende oldukça, bu trenden inenleri bir daha kabul etmeyiz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki seçim mitinginde yaptığı konuşmada AKP'den ayrılanlar için "Bu trenden inenler tekrar bu trene binemezler. Bu can bu tende oldukça, bu trenden inenleri bir daha kabul etmeyiz" dedi.

Erdoğan "Bazı tezgahlara sakın ha gelmeyin. Bakıyorsunuz aday olmayınca menfaat neredeyse oraya gidiyor. Ve ne diyorlar, 'ben kazanınca tekrar AK Partiye geleceğim.' Bu trenden inenler tekrar bu trene binemez. Bu davada bu treni terk edenleri kusura bakmasınlar bu can bu tende olduğu sürece bu trene kabul etmeyiz. Kimlerle bu yola çıktıysak, ihanet etmedikleri müddetçe, beraber yolculuğumuza devam ederiz. Emaneti emin ellere teslim ettik, onlarla yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.