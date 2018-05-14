Erdoğan: Bu soykırımı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Filistin'de yaşananlar hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı. Erdoğan "İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa yapmıyor. 1948'den beri bu işgal devam etmektedir. Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum" dedi.

Erdoğan Türkiye'de saldırıları protesto etmek için miting düzenleneceğini söyledi. Erdoğan "Cuma günü öğleden sonra, Yenikapı Meydanı'nda zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.