Erdoğan: Bu nasıl tek adamlık, arkamdan iş çevirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i hedef alan açıklamalarını AKP MYK toplantısında da sürdürdü.

Erdoğan’ın tepkisini Başbakan Binali Yıldırım'ın yumuşatmaya çalıştığı belirtilirken, özellikle faizlerin düşürülmemesiyle ilgili görüşlerinin dinlenmemesine tepki gösterdiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan toplantıda şöyle konuştu:

“Yurt dışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Nurettin Canikli ve Nihat Zeybekci de oradaydı. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Bağımsızmış... İyi de onların aldığı kararın bedelini biz ödüyoruz. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler. Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış. Ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar. Bu büyük terbiyesizlik. Ben sürekli faizlerin aşağı çekilmesi konusunda uyarıyorum. Toplantılarda tamam diyorlar, ama aksi yönde faiz düzenlemesi yapıyorlar. Böyle saygısızlık olur mu?”