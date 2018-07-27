Erdoğan: Bu düzeni asla kabul edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'da katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, 'Belli ülkelerin üretici konumda olduğu diğerlerinin sadece tükettiği bir uluslararası ekonomik düzeni asla kabul edemeyiz' dedi.

Cumhurbaşaknı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen patronlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerinin özgürlüklerini belli güçlerin lütfuyla değil Türkiye gibi bedelini kanla, canla ödeyerek, dişleri ve tırnaklarıyla kazandığını belirterek, "Ne siz ne de biz bedeli insan hayatıyla ödenmiş bu kazanımlarımızdan asla taviz veremeyiz. Belli ülkelerin üretici konumda olduğu diğerlerinin sadece tükettiği bir uluslararası ekonomik düzeni asla kabul edemeyiz" dedi.

Erdoğan ayrıca Güney Afrika ve Türkiye'nin ikili ilişkilerde son 16 yılda katettiği mesafenin takdire şayan olduğunu söyledi.