Erdoğan: BRİCS ülkeleriyle birlikte çalışmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye olarak BRİCS ülkeleriyle ekonomik anlamda birlikte çalışmak istiyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da katıldığı BRICS zirvesinde açıklamalarda bulundu.

"Türkiye olarak BRİCS ülkeleriyle ekonomik anlamda birlikte çalışmak istiyoruz. Daha adil bir kredi derecelendirme kuruluşu oluşturmak adına BRICS ülkeleri ile ortak hareket edebiliriz. Bugün burada İslam İşbirliği Teşkilatına üye tüm Müslüman ülkeleri de temsilen katılıyorum" diyen Erdoğan, "Dünyamız oldukça sancılı bir süreçten geçiyor. Savaşlar ve doğal afetlerin zararlarını gördük. Mevcut küresel sistem mutlu azınlık dışında kimseyi tatmin etmiyor. Bu yapının değişmeden devam etmesi mümkün değildir. BRICS'in güney-güney işbirliği anlayışını takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.