Erdoğan: Bizler için farklı düşünenlere gerekli cevabı vereceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlere yönelik olarak konuşarak, "Mart, Kasım 2019'da bu ortalamaların çok çok üzerine çıkmak suretiyle bizler için farklı düşünenlere gerekli cevabı vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana'da AKP il kongresi öncesinde konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"16 Nisan'da ortalamanın üzerine çıkamadıysak da inşallah Mart, Kasım 2019'da bu ortalamaların çok çok üzerine çıkmak suretiyle bizler için farklı düşünenlere gerekli cevabı vereceğiz. Kardeşlerim yola çıktığımızda Türkiye'nin kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardı, şimdi 11 bin dolar. Nereden nereye. Bunları anlatmanız lazım bilmeyenlere.

Türkiye'ye sataşmasınlar önce teröristleri Elysees Sarayı'nda kabul edenler kendilerine çekidüzen versinler. Kusura bakmasınlar bizimle olan dostluklarını da kaybederler. Biz bize dost olana dostuz. Bize yanlış yapana, kusura bakmasınlar. Biz bugüne kadar bunu böyle yaşadık.

Ne dedim ben size ihtiyaç olduğu anda önce ben sonra da siz beraber çıkacağız yola. Bazıları rahatsız. Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız ama biz dimdik yolumuza yürüyeceğiz."

İSRAİL BAŞBAKANI'NA YANIT

"Dün İsrail'in Başbakanı muhatabım değil de, bir laf etmiş. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Bizim Afrin'de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu sen çok zayıfsın çok garipsin. Kendine çeki düzen ver. Sen terör devletisin. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur. Mazlumların dışında korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez."