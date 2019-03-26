Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Adıyaman'da güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan buradaki açıklamasında "Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar" dedi.

'BU DAVAYA İHANET EDENLER...'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Buradan Adıyaman’ın tüm ilçelerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Adıyamanlı çiftçilerimizi selamlıyorum. Resmi rakamlara göre sadece bu meydanda 35 bin kişi var. Rekor bir oy oranıyla bu kardeşinize partinize sahip çıktınız.

Şimdi önümüzde bir sınav daha var. Çok kritik kararlar vereceğiz sandık bizim namusumuzdur.

Halk ve özgürlük mücadelesinin sandıktan başarıya ulaşmasında Menderes’in Polatkan’ın Zorlu’nun hakkı vardır. Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar.

Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik."

'OSMANLI TOKADINI ATMAMIZ LAZIM'

"Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor. Ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun? Okullarda artık başörtüsü sorunumuz yok.

31 Mart’ta biz siz hepimiz sorumlulukla hareket edeceğiz. Bunlara 31 Mart’ta Osmanlı tokadını sandıkta atmamız lazım."

'İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAKTAN UTANAN...'

"9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupalı siyasetçilere Türkiye’nin gücünü göstereceğiz.

Kongrelerinde bayrağımızı asmayan bölücülere istiklal marşımızı okumaktan utanan CHP’lilere sandıkta gereken dersi verecek miyiz?"