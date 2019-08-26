Erdoğan: Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir

Malazgirt'te yapılan törende konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hep söylediğim gibi bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt savaşının yıl dönümü dolayısıyla yapılan etkinlikte konuşuyor.

Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bıraktıklarını söyleyen Erdoğan, "Yaklaşık yarım asır sonra bizler görmesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden iri olarak çok daha büyüt hedeflere yelken açmış olacaktır. Hep söylediğim gibi bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin zihinlerin fethidir" dedi.

Erdoğan, "Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkın yanında yer almaktan mazluma ve mağdura yardım etmekten alıkoyamaz. Gördünüz değil mi yavrusu kaçırılıp alıkonan annenin günlerdir yaptığı eylemi? Biz dik duracağız. Biz bu insanların yavruları istismarına göz yummayacağız" diye konuştu.

'GÜVENLİ BÖLGE'

Güvenli bölge konusunda yavaş yavaş sonuç alınmaya başlandığını söyleyen Erdoğan, "Oyalamaya kalkarlarsa tüm hazırlıklarımız tamam, harekete geçeriz. SİHA'larımız, helikopterlerimiz, İHA'larımız bölgeye girdi, çok yakında kara birliklerimiz de girecek" dedi.