Erdoğan: Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki yükselişin makul bir izahının olmadığını iddia ederek "Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde TL'de yaşanan sert kayıp için, "Döviz kurlarındaki artışın, makul, mantıklı, işin kitabına uygun hiçbir izahı yok" değerlendirmesini yaptı.

Başkentray projesi töreninde konuşan Erdoğan, "Ekonomide aktif rol oynayanlar, finans sektörünün içinde olanlar eğer Suriye'deki gelişmeleri kalkıp bahane ederek, buradan ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız, yanlış yaparsınız, bunları da gayet iyi biliyoruz, yeri geldiğinde bunun bedelini ödersiniz" şeklinde konuştu.

"Süper teşvikleri" kastederek cari açığın düşürülmesine yönelik ciddi bir adım atıldığını da belirten Erdoğan, "Sağda solda konuşulanlara bakmayın. Türkiye, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler" dedi.

Öte yandan hem uluslararası tansiyonun biraz düşmesi hem de Morgan Stanley'in Merkez Bankası'nın Nisan ve Haziran'da faiz artıracağı beklentisini açıklaması bugün kurda kısmi düşüş yarattı. Dolar 4,10, euro ise 5,077 seviyelerine indi.