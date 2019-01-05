AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir ilçe adaylarını açıkladı. Halkapınar Spor Salonu'ndaki konuşmasında Erdoğan, 'Bize göre İzmir'in sınırları Viyana'dan başlar' dedi. Erdoğan, İzmir'in beş ilçesinde aday göstermeyeceklerini, MHP adaylarına destek vereceklerini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir ilçe adaylarını açıkladı. Halkapınar Spor Salonu'ndaki konuşmasında Erdoğan şunları söyledi: Bugün buraya mahalli seçimlerdeki adaylarımızı İzmir'e ve Türkiye'ye tanıtmak üzere geldik. İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayımızla birlikte ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtacağız İzmir'i sadece Türkiye'nin değil tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz İzmir'de yanan meşale bütün bu coğrafyayı aydınlatan meşaledir Anadolu'nun işgale başlandığı yerde, Anadolu'nun istiklale kavuştuğu yer İzmir'dir İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya o çiçekler bizim İstiklal aşkımızın çiçekleridir, dirliğimizin çiçekleridir. Bize göre İzmir'in sınırları Viyana'dan başlar, Doğu Türkistan'dan, Karadeniz'in kuzeyinden başlar, dokuz asırdır Türk şehri olan İzmir'in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır. Bu salonda 'İzmir'i gavura yar etmeyiz' diye silaha davranan fedailerin hesapsız memleket sevgisi var. Ne demiş Muharrem Ertaş? "Aslan yatağına da tilki giremez. Girse de gonca gülün deremez. Alçak Yunan muradına eremez. Geçme derler geçeceğim İzmir'e. Yunanları dökeceğim denize."

İzmir bir anne şehirdir Gazi paşanın muhterem valideleri Zübeyde Hanım da burada yatıyor. Biz taşıyoruz müjdenin kurşun yükünü, taşımaya devam edeceğiz. İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir. Bu salonda Çaka beylerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin İstiklal azmi var. Bu salonda 9 Eylül'de Anadolu'nun her bir yanından gelerek büyük zaferi mühürleyen şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı var. Bu şehir bizim hep gündüz hayalimizde gece düşümüzde olmuştur… İzmir, dışardaki ve içerdeki alçakları muratlarına erdirmemek için gece gündüz çalışmaya hazır mıyız… İzmir'de sadece vatanımızın bağımsızlığının değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızın da temellerini attık.

Türkiye'yi 3.5 kat büyütürken İzmir'i ihmal etmedik. 67 katrilyon yatırım yaptık İzmir'e 16 yılda… En fazla vekili biz çıkarmadık demedik, İzmir'i ihmal etmedik. Bu yatırımların yapılması gerekliydi, yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. İLÇE ADAYLARINI TANITTI Erdoğan, konuşmasının ardından İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarını teker teker anons ederek sahneye çağırdı. İşte o liste: Balçova: Evrim Özen

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Ali Aslan

Bergama: Hakan Koştu

Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu

Bornova: Reşat Gençtürk

Buca: Mustafa Arslan

Çiğli: Okan Korkmaz

Gaziemir: Nazmi Yılmaz

Güzelbahçe: Burcu Dereci

Karabağlar: Bilal Doğan

Karaburun: Ferhan Eroğlu

Karşıyaka: Ayda Maç

Kemalpaşa: Arif Uğurlu

Kınık: Sadık Doğruer

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Melek Eroğlu

Menderes: Bülent Soylu

Menemen: Durmaz Bayraktar

Ödemiş: Münir Bezmez

Seferihisar: Hamit Nişancı

Selçuk: Osman Başterzi

Tire: Selman İçelli

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez

Urla: Adıgüzel Demirel MHP'YE BIRAKILAN İLÇELER Erdoğan, AKP'nin İzmir'in beş ilçesinde MHP adaylarını destekleyeceklerini söyledi. Erdoğan MHP'nin adaylarını da şöyle açıkladı: Aliağa: Serkan Acar

Çeşme: Sema Aydın

Dikili: Buğra Akın

Foça: Serdar Mersin

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık