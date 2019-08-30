Erdoğan: Biz basını daha özgür bir Türkiye arzuluyoruz...

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ödül töreninde konuşan Erdoğan, basını daha özgür bir ülke istediğini iddia ederek, 'Biz şiddete bulaşmadığı, hakarete varmadığı sürece ne kadar aykırı olursa olsun, tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz' diye konuştu.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2018 Yılı Medya Oscarları ödül törenine katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada hiçbir denetim ve düzenlemenin olmadığını, dezenformasyona maruz kalındığını söyledi.

'ÇOĞULCU BİR TÜRKİYE ARZULUYORUZ'

Demokrasisi güçlü bir ülke istediğini iddia eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz. Biz şiddete bulaşmadığı, hakarete varmadığı sürece ne kadar aykırı olursa olsun, tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz. Biz kendi halkına tepeden bakan değil, halk adına gözcülük yapan bir medya düzenini savunuyoruz. Şüphesiz, bunun yolu da medyanın demokrasilerdeki yolunun layıkıyla olmasından geçiyor. İnsanı, ahlakı, basın etik ilkelerini merkeze alan bir bakış açısıyla bu süreci yönetmek zorundayız. Türkiye ne basın hürriyetinden ne de mili güvenliğinden taviz verecektir. Bunun için özgürlük-güvenlik dengesini sağlamak suretiyle, yolumuza devam etmek zorundayız. Uzun yıllar medyamıza hakim olan vesayetçi tonun artık değişmesi gerekiyor. Türk medyasının milletiyle daha barışık düzlemi yakalaması önemlidir. İnşallah, kendi bakış açısını genişlettikçe, dilini düzelttikçe, seviyesini yükselttikçe toplumdaki itibarını da güçlendirecektir."

'SOSYAL MEDYA GEZİ'DE PROVOKASYON ÜSSÜ OLARAK KULLANILDI'

"Bilhassa sosyal medya gezi olaylarında bir provokasyon üssü olarak kullanıldı. Ülkemizle hiçbir alakası olmayan nice yalan haberlerle milletimiz, özellikle de gençlerimiz galeyana getirilmeye çalışıldı. Esnafımızın malı yağmalandı, belediye otobüsleri yakıldı, insanlarımız huzursuz edildi. Bundan başarı elde edemeyince 17-25 Aralık’ta bu sefer farklı bir yol denediler. Yargı ve emniyet içindeki FETO’cular eliyle hükümete yönelik bir darbe teşebbüsünde bulundular. Bu süreçte FETO hem kontrolü altında tuttuğu basın yayın organlarından hem de sosyal medyadan demokrasimizi hedef alan yoğun bir iftira kampanyası yürüttü."

