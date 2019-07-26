Erdoğan bitirdiği tarımda Hasat Bayramı'nı kutladı

İktidarı süresince tarıma elverişli toprakları yapılaşmaya açan, köyleri mahallelere dönüştüren, kentlerin yakınında tarım yapılacak alan bırakmayan AKP’nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasat Bayramı’nda tarımın ‘milli güvenlik meselesi’ olduğunu söyledi. Kanadalı gıda tekeli McCain’in eski danışmanı Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de Ankara Polatlı’da düzenlenen törende Erdoğan’a eşlik etti.

İktidarı boyunca Türkiye’de tarıma elverişli arazileri enerji, yol, konut ve turizm gibi amaçlar için kullanıma açan, köyleri mahallelere dönüştüren, kentlerin yakınlarında tarım yapılacak uygun alan bırakmayan ve kent emekçilerinin artık meyve ve sebzeye bile ulaşmasını zorlu hale getiren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Ankara Polatlı’da düzenlenen Hasat Bayramı’nda konuştu.

Kanadalı gıda tekeli McCain’in eski danışmanı olan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katıldığı törende Erdoğan, son 17 yıldır tarım ve hayvancılığa özel önem ve öncelik verdiklerini ileri sürdü.

“Tarımsal üretimi stratejik bir sektör olarak değerlendiriyoruz” diyen Erdoğan, “Gıda güvenliğini garanti altına almak, ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir” sözlerini kaydetti.

Buğdayı dışardan satın almakla silahı satın almak arasında bir fark görmediğini söyleyen Erdoğan “Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlılık, en az savunma sanayinde dışa bağımlılık kadar tehlikeli ve riskli bir durumdur” diye konuştu.

Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

Son 17 yıldır özel önem ve öncelik verdiğimiz alanların başına tarım ve hayvancılığı koyduk. Çiftçilerimize bugüne kadar toplamda 120 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Tarım sektörünü yılların ihmalinden kurtararak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışır hale getirdik.

Yağlı tohum ve hububatta ödemeleri olan üreticilerimize bu müjdeyi veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.

Düzce'de sel ve heyelanda çiftçilerimiz ciddi zarar gördü. Tarım sigortası bulunan üreticilerin zararları karşılanacak.

Artık devletler tarımı, milli güvenliklerinin yapı taşlarından biri olarak görüyor. Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.

Tarımsal üretimi stratejik bir sektör olarak değerlendiriyoruz. Tarım sektörümüz 5 milyon vatandaşımıza da istihdam sağlıyor. Biz rakamlarla, oranlarla, karşılaştırmalarla konuşmayı severiz.

Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız bay Kemal. Meyve ürünlerinin tamamında kendimize yeter durumdayız.

Organik tarıma büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimizde organik tarım ve tohum üretimine öncelik verdik. Organik üretim yüzde 665 arttı. Hükümetlerimiz döneminde kaliteli tohum üretimi konusuna da destek verdik ve çok güzel neticeler elde ettik.

ATA tohumu projesiyle bitki çeşitlerini koruma altına alıyoruz.

Genç kuşakların tarımdan ziyade kendilerini daha garantili gördükleri mesleklere yöneldiğinin farkındayız.

Hayatta konfordan ziyade yetiştirmenin sevincini aramak gerekir, gençlerimizin tarıma olan ilgisini artırmak çok önemli. Köye dönüş projelerini başlattık. Sadece son üç yılda genç çiftçilerimize devletimiz tarafından sağlanan destek 1,5 milyar lira.

2023'e kadar desteklediğimiz proje sayısını 20 bine ulaştırmayı hedefliyoruz.

Tarım sektörünü savunma sanayii ve turizm ile aynı kategoriye aldık.

780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızda ne, nerede, ne kadar ekliyor, ne kadar hayvan yetiştiriliyor hepsini bileceğiz. Tohumdan sofraya tüm süreç analizi yapılarak kayıt altına alınacak.

Ülkemizde 2023 senesinde tarım ve hayvancılıkta dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getireceğiz. Biz her zaman yeni tekliflere, projelere, yöntemlere açık bir kadro olduk.

Hepimizin aynı gemide olduğunun bilinciyle hareket etmesi, eleştirirken aynı zamanda ortaya daha iyisi için öneri koyması gerekir.

Bakınız biz her zaman tekliflere, yeni tekliflere, yeni yöntemlere, yeni projelere açık bir kadro olduk. Ülkenin ve milletin menfaatine olduğu müddetçe teklifi getirenin kimliğiyle siyasi görüşüyle de asla ilgilenmedik.