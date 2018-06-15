Erdoğan: Birkaç gün içinde başka müjdelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki mitinginde yaptığı konuşmada, 'Kandil'i bombalıyoruz. Biz, dost geçinenlere 'Siz halledin halletmiyorsanız biz hallediyoruz' diyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz olacak' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki mitinginde yaptığı konuşmada, Kandil operasyonu ve Suruç'ta yaşananlara değindi.

Erdoğan, Suruç’ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin, “Bizim Şanlıurfa Milletvekilimiz Kürt’tür. Onlar esnaf ziyareti yapıyordu. Milletvekilimizin abisi öldürüldü. Sana bir ziyaret yapıldıysa niye rahatsız oluyorsun. Biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış, özgürlük diyorlar. Hepsi yalan” ifadesini kullandı.

Selahattin Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili de konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Bunların partisi (HDP) bir başka, bu tür cezai konumu olmayan, tutukluluğu veya mahkumiyeti olmayan bir başka adam bulamıyor mu da bunu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarıyor. Dert başka."

"Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık" diyen Erdoğan, Kandil operasyonuyla ilgili şöyle konuştu:

"Sırada Kandil'i bombalıyoruz. Biz, dost geçinenlere 'Siz halledin halletmiyorsanız biz hallediyoruz' diyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz olacak."