Erdoğan bir müjde verdi ama ne müjde verdi bilmiyoruz

Erdoğan, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda konuştu. Sabah gazetesi konuşmayı 'balıkçılara müjdeyi verdi' başlığı ile haber yaparken, müjdenin içeriği konusunda bilgi vermedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Poyrazköy’de Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı’nda konuştu.

Bilindiği gibi av yasağı olarak bilinen uygulama 1 Eylül’de sona eriyor. Erdoğan, av yasağının kalkışından bir gün önce yapılan açılış programında yaptığı konuşmada şöyle dedi: Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık.

Sabah gazetesi, Erdoğan’ın bu sözlerini “Balıkçılara müjdeyi verdi” başlığıyla haber yaparken, müjdenin içeriği hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Sabah’ın Erdoğan’ın konuşması hakkındaki haberinin son bölümü ise şöyle yazılmıştı:

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları: "Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık."

Müjdeci havuzdan küçük bir derlemeyi okurlarımız için hazırladık. Twitter'da yayımlanmış Erdoğan müjdeleri...