Erdoğan bir müjde verdi ama ne müjde verdi bilmiyoruz

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Poyrazköy’de Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı’nda konuştu.
Bilindiği gibi av yasağı olarak bilinen uygulama 1 Eylül’de sona eriyor. Erdoğan, av yasağının kalkışından bir gün önce yapılan açılış programında yaptığı konuşmada şöyle dedi: Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık.
Sabah gazetesi, Erdoğan’ın bu sözlerini “Balıkçılara müjdeyi verdi” başlığıyla haber yaparken, müjdenin içeriği hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
Sabah’ın Erdoğan’ın konuşması hakkındaki haberinin son bölümü ise şöyle yazılmıştı:
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık."
Müjdeci havuzdan küçük bir derlemeyi okurlarımız için hazırladık. Twitter'da yayımlanmış Erdoğan müjdeleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara müjde! 'Teknik düzeyde tamamladık'https://t.co/MVudy6cIw8 pic.twitter.com/GwrwQHkOkx
— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 31, 2019
Erdoğan'dan balıkçılara müjde! 'O kanunlar değişecek!' https://t.co/GIcNMqZVN4 pic.twitter.com/5A9WwsPKV9
— Haber Vakti (@HaberVakti) August 31, 2019
@EytSydDernegi#EmeklilikteYaşaTakılanIar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'ye Müjde! https://t.co/39t26VXs5x
— EYT SYDD (@EytSydDernegi) June 20, 2019
Emine Erdoğan’dan siyam ikizlerine müjde https://t.co/5YpugWu5RP pic.twitter.com/tZobYr0EF9
— A Haber (@Ahaber) August 8, 2019
#SONDAKİKA Başkan Erdoğan'dan müjde https://t.co/w0TJBGfxZQ pic.twitter.com/ZXXWPre7HJ
— A Haber (@Ahaber) August 5, 2019
Başkan Erdoğan'dan 5 yaşındaki Zeynep Sargın'a müjde https://t.co/LYiKvsfPAk
— A Haber (@Ahaber) August 5, 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üzerine müjdehttps://t.co/NnT4B8YbPG pic.twitter.com/0TMmSUOtcF
— ANADOLU GAZETESİ (@AnadoluGazete06) December 25, 2018