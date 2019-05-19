Erdoğan: Bir kere burası Haliç Kongre Merkezi, oranın temelini ben attım

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım’ın katıldığı opera gösterisinde protesto edilmesi hakkında ‘Bir kere burası Haliç Kongre Merkezi. Oranın temelini atan benim’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki ofisinde gençlerle düzenlediği iftar programında konuştu.

Erdoğan AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım’ın katıldığı opera gösterisinde “Her şey çok güzel olacak” sloganlarıyla protesto edilmesiyle ilgili olarak “Haliç Kongre Merkezi'nde birisi çıkıp bu sloganı atıyor. Bir kere burası Haliç Kongre Merkezi. Oranın temelini atan benim. Oranın olduğu yer eskiden mezbahaneydi” ifadelerini kullandı.



Erdoğan “Sanatçı sanatıyla konuşmalı. Sanatçı sanatıyla siyaset yapmalı. Sanatçı kalkıp da sanatını veya bulduğu o muhabbeti, sevgiyi karşı siyasi anlayışa tavır olarak genelleştirirse, bu ülkede birliğe beraberliğe katkıda bulunmaz. O zaman bu sıkıntıların kaynağı olur” diye konuştu.

Programa katılan gençlerden birinin “Eğer seçimi siz kazansaydınız, yine de itiraz edecek miydiniz” sorusuna ise Erdoğan'ın yanıtı itirazların doğal olduğu şeklinde oldu. Erdoğan "YSK kararını verdikten sonra artık 'tamam şeriatın kestiği parmak acımaz' diyecek, işi bitireceksiniz. 29 binden 13 bine oy düşüyor. Buradan buraya eğer oylar düşüyorsa burada bir hırsızlık var. Bir kaçak var” dedi.

Öğrenci akbilinin 85 liradan 40 liraya indirilmesiyle ilgili bir soru üzerine ise Erdoğan “19 gün İBB başkanı olduk diye hava attınız, bunun sözünü daha önce vermiştiniz, 19 gün içinde niye bunu yapmadınız? Hemen veri kontrollerini yapmaya başladılar” diye konuştu.

'OLANDA HAYIR VAR DEDİK, SİNEYE ÇEKTİK'

1991'de Refah Partisi'nden milletvekili seçildikten sonra partisinden Mustafa Baş'ın başvurusu üzerine oyların yeniden sayılmasıyla mazbatasının alınması konusunda "Geçmişte siz de haksızlığa uğramıştınız. Benzerlikler var mı?” şeklindeki soruya ise Erdoğan “Benim yaşadığımla uzaktan yakından alakası yok" dedi.

Erdoğan "Tercihli sistem vardı. Milletvekili olduğum halde milletvekilliğini kendi partimden olan kişi itiraz ederek YSK vasıtasıyla benden milletvekilliğini aldı. Kimdi? Benim ilçe başkanımdı. Ben o zaman il başkanıydım. Biz de olanda hayır vardır dedik. Sineye çektik. 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı geldi. Oradaki olayla bunun arasında dağlar kadar fark var. Farklı siyasi parti ve görüşte olanlar itirazını yapıyor” diye konuştu.

YSK HAKİMLERİNE DAVA AÇMA ÇAĞRISI YAPTI

Erdoğan YSK hakimlerinin CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında dava açmaları gerektiğini öne sürerek “Bakıyorsunuz YSK mensuplarına çete diyor. Anayasamızın 138. maddesinde bırakın çete demeyi ima dahi edemezsiniz diyor. Maalesef YSK'nın mensupları bunlara karşı dava açmadılar. Bana göre açmaları lazım” ifadelerini kullandı.