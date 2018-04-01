Afrin operasyonuna ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik, geldik' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Hatay'da AKP Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün Hatay bambaşka. Kongremizin ülkemiz, milletimiz için demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hatay 16 Nisan'da yüzde 46'lık evet oranı ile Türkiye ortalamasının biraz altında kaldı. Demek ki Hatay'da daha gayretli olmamız gerekiyor. Çünkü ben Hatay'a inanıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında kendi iradesi ile ülkemize katılmış bir şehrimiz olarak Hatay'ın milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Misakı Milli sınırlarımız dahilindeki bu şehrimizin bize verdiği mesajı çok iyi anlıyoruz.

Amanos Tüneli'ni barındıran Dörtyo-Hassa yolunun proje çalışmaları devam ediyor. Amanos'ta bir hafta içinde 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Amanos Dağları'nı tüneller, viyadükler ve köprülerle geçerek Hatay'ın iki yakasını birbirine kavuşturuyoruz. Hataylı ve Kilisli kardeşlerime müjde var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl erteledik. İşverenlerimizin SSK borçları için adım attık. Geçtiğimiz Aralık ayından önümüzdeki Hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağladık.

FIRTINA GİBİ AFRİN'E GİRDİK

Afrin'den gelen tehditler tahammül edilemez boyuta gelince MGK'da kararı verdik, 20 Ocak Cumartesi günü, bir gece ansızın gelebiliriz dedik ve geldik. Yok Afrin'e girmenin bedeli çok ağır olurmuş. Bu tezviratların hiçbirine kulak asmadık. Mehmedimiz, Mehmetçiklerimiz bütün teröristler yerle yeksan etti. Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3844.Ordumuz fırtına gibi Afrin'e girdi. Öcü gibi gösterilen teröristleri böcek gibi ezip geçti. Ne kadar yıkılmaz denen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart'ta şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor.

Bu ülkede her teröristin teslim olmak dışında tek bir eylem şansı vardır. Çünkü eylem yapan hiçbir teröristin peşini bırakmadık. En kısa sürede bulduk, imha ettik, ediyoruz. Yol yapmak için, maden çıkarmak için çalışan işçilere musallat olup onları taciz etmek artık eskisi gibi kolay olmayacak. Güvenlik güçlerimize saldırmaya tevessül edenlerin en küçük şansları yoktur. Hepsinin tepelerine ineceğiz. Bu katiller sürüsünü tarihin çöp sepetine atacağız. İster sınırlar içinde ister dışında olsun, tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirerek yolumuza devam edeceğiz.

Bu kiralık katiller çetesinin sonu da tıpkı bir asır önce bölgede sırtını bir takım güçlere dayayıp canlar yakanlardan farklı olmayacaktır. Türkiye, 81 milyon vatandaşı ile rabiasına sıkı sıkıya sarılmış bir ülkedir.

CUMHUR İTTİFAKI

İşte şimdi bir hareketin içine girdik. Nedir o? Cumhur ittifakı. Cumhur ittifakıyla beraber ülkemiz yeni bir dönemin içine giriyor. Zira inananlar ancak kardeştir. Bu kardeşliğimizi de cumhur ittifakıyla ispatlamış olacağız.

'KOSOVA BAŞBAKANINA YAZIKLAR OLSUN'

PYD’nin faaliyet sahasına baktığımızda her yerde ideolojik saplantısı olan kesimlerle irtibatları olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde FETÖ.

Bölücü teröristleri nasıl bulup imha ediyorsak FETÖ’cüleri de işte bak Kosova’dan paketledi istihbaratımız, aldı Türkiye’ye getirdi.

Kosova’daki son operasyon ne ilktir ne de son olacaktır. Kosova cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Kosova Başbakanı’na da yazıklar olsun diyorum. Zira FETÖ’nün bu mensuplarını bize veren istihbaratçıları, içişleri bakanını görevden almak tarihi bir hatadır.

Kosova'yı ABD’den sonra ikinci sırada kabul eden ülke Türkiye. Sen Türkiye’ye karşı bunu nasıl yaparsın? Ben inanıyorum ki Kosovalı kardeşlerim Kosova başbakanının attığı bu adımı asla kabul etmiyor. İyi bilirim Kosovalıları.

Sınır ihlali yapan 2 Yunan subayı yakaladık, şimdi batı ayağa kalkıyor. Kusura bakmayın biz yargı devletiyiz. Yargı ne karar verirse odur. FETÖ ile mücadele yanlış yapanları, işi sulandıranları, suçluları koruyanları asıl hainleri bırakıp gariban insanların üzerine çullananları duyar, görürsek onların da yakasına yapışmaktan çekimeyiz.

FETÖ ile mücadele nereye kadar sürerse sonuna kadar devam ettirmeye kararlıyız.