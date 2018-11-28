Erdoğan, Binali Yıldırım'ı ikna etti: Dört talebi vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adaylığına sıcak bakmayan Binali Yıldırım'ı 4 talebini karşılayarak ikna etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Binali Yıldırım'ı İstanbul adaylığına ikna ettiği öğrenildi.

Yıldırım'ın görevi tenzili rütbe olarak gördüğü, hem vali hem de İçişleri Bakanı'ndan talimat almak durumunda kalacak olmasını kabul etmediği, bunun dışında il başkanlığı, belediye meclis üyelerinin belirlenmesi ve ilçe belediye başkan adayları konusunda itirazları olduğu ileri sürülmüştü.

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Binali Yıldırım’ın kaygılarını gidermeye çalıştığı söyleniyor. Binali Bey’in sadece protokol konusunda değil, il başkanlığı, belediye meclis üyelerinin belirlenmesi ve ilçe belediye başkan adayları konusunda talepleri vardı. Protokol sorununu çözmek için Binali Bey’in seçimlerden sonra aynı zamanda başkan yardımcısı olarak atanacağı, il başkanlığı konusunun ise soğumaya bırakılacağı söyleniyor" dedi.

Bu temasların etkili olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret jestinin Binali Yıldırım’ı ikna ettiği belirten Selvi, "AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayının Binali Yıldırım olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.