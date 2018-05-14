Erdoğan, Binali Yıldırım'ı Bakanlar Kurulu'nda düşünmüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Binali Yıldırım'ı 24 Haziran seçimlerinde milletvekili listesine alacağı belirtiliyor. Erdoğan'ın bu hamlesi sonrası Yıldırım'ın yeni dönemde Bakanlar Kurulu'nda yer almayacağı belirtiliyor.

24 Haziran seçimleri sonrası Başbakanlığın tarihe karışacak olması nedeniyle Binali Yıldırım'ın yeni dönemde nasıl bir rol üstleneceği merak konusu.

Adı daha önce İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı için de geçen Yıldırım'ın Meclis Başkanı yapılmak isteneceğini ileri sürüldü. Bu durum Yıldırım'ın yeni dönemde Bakanlar Kurulu'nda da yer almasının düşünülmediği anlamına geliyor.

Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’den liste başı olacağı konuşuluyor. Bu durum Yıldırım için cumhurbaşkanı yardımcılığı düşünülmediği anlamına mı geliyor? AK Parti kulislerinde Binali Yıldırım için yeni dönemde Meclis Başkanlığı konuşuluyor. Biliyorsunuz Meclis Başkanı İsmail Kahraman bu dönem aday olmadı" ifadelerini kullandı.