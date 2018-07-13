Erdoğan, Binali Yıldırım'a madalya takarken, Davutoğlu ve Gül'ü hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a Saray'da Devlet Şeref Madalyası veriyor. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada 'Kendisi 40 yıllık dostluğumuzda yarı yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu şaşırmadı' diyerek Gül ve Davutoğlu'nu hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı seçilen Binali Yıldırım’a Saray'da Devlet Şeref Madalyası veriyor.

"2002'den beri sayın Binali Yıldırım'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemize milletvekili, bakanlık ve Başbakanlık yaptı. Şimdi de kendisi yeni dönemin Meclis Başkanı olacak" diyen Erdoğan, Yıldırım'ın başkaları gibi yolunu kaybettiğini söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Siyasette aynı değerleri paylaştığınız yol arkadaşlarınızın değeri her şeyin üstündedir. Türlü imkanlarla, zorluk ve badirelerle dolu siyaset yolculuğu ancak sizinle aynı hedeflere kilitlenen yol arkadaşlarıyla yürünebilir. Hayatta en büyük zenginlik dost biriktirmektir. 40 seneyi aşan yolculuğumuzda rabbim bize Binali Yıldırım gibi sağlam dostlar ziyade etti.



1970'lerin sonunda Kasımpaşa'da Milli Selamet Partisi'nde başlayan dostluğumuz bugünlere kadar ulaştı. Dostluk keder ve kader ortaklığıdır. Sıkıntılara beraber göğüs germektr. Binali Bey ile dostluğumuz pek çok imtihanı atlatmıştır. Kendisi 40 yıllık dostluğumuzda yarı yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu şaşırmadı. Üstlendiği her görevi prensiplerine sadakat ile en güzel şekilde yerine getirdi. Gücünü makamından değil milletimizden aldı.

