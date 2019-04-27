Erdoğan beş üniversiteye rektör atadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, beş üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumartesi, 27 Nisan 2019 09:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, beş üniversiteye rektör atadı. 

Erdoğan'ın atamaları şöyle: 

  • Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne: Prof. Dr. Ubeyde İpek
  • Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne: Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
  • Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne: Prof. Dr. Kamile Akgül
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne: Prof. Dr. Murat Aşkar
  • Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne: Prof. Dr. Murat Ali Yülek