AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, beş üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, beş üniversiteye rektör atadı.
Erdoğan'ın atamaları şöyle:
- Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne: Prof. Dr. Ubeyde İpek
- Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne: Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
- Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne: Prof. Dr. Kamile Akgül
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne: Prof. Dr. Murat Aşkar
- Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne: Prof. Dr. Murat Ali Yülek