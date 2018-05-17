Erdoğan: Benim gözümde bu meclis, 2. kurucu meclistir

Erdoğan, 'Benim gözümde bu meclis, ikinci kurucu meclistir. Önümüzde çok hayati bir imtihan var' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile bir araya geldiği iftar programında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle; Erken seçim fısıltısı adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bizim bu konularda nasıl hassasiyet gösterdiğimizi siz de çok iyi biliyorsunuz. Erken seçim çağrısı 'Cumhur İttifakı' partisinden gelince, bu durumu değerlendirdik. Sayın Bahçeli'nin çağrısından sonra kapsamlı bir çalışma sonrasında bu konuyu ele aldık ve 24 Haziran'da seçim gününü milletimize açıkladık.

Benim gözümde bu meclis, ikinci kurucu meclistir. Önümüzde çok hayati bir imtihan var. Milletimize ve kendimize olan güvenimiz sayesinde, başarı çıtasını sürekli yükselttik.

24 Haziran'dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum. Kamuoyu araştırmalarımız, gayet iyi. Meclis Genel Kurulumuz dün çalışmalarına seçim sonucuna kadar ara verdi. İnşallah Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve vekil adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz demeden çalışacak.