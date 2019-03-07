Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Siirt'te düzenlenen mitingde "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili "Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim? Meral hanım rahatsız olmuş. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün, hani sen milliyetçiydin?" ifadelerini kullandı.
Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle hapse girdiğini hatırlatan Erdoğan, "Siyasi hayatımı bitirmeye çalıştılar" ifadelerinin ardından konuşmasının devamında o şiiri tekrar okudu.
Akşener'in dün Denizli'deki mitinginde, "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer, nasılsınız, iyi misiniz?" ifadelerini hedef alan Erdoğan, "Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim? Ben sırtını YPG'ye yaslayanlara terörist diyorum, Meral hanım rahatsız olmuş. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün, hani sen milliyetçiydin?" dedi.