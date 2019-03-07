Erdoğan: Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te düzenlenen mitingde İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e ilişkin 'Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim?' ifadelerini kullanırken, daha önce 'halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına neden olan şiiri tekrar okudu.