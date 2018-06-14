Erdoğan: Ben sıradan bir aday değilim, başkomutan sıfatı taşıyorum

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, kendisinin sıradan bir aday olmadığını, başkomutan sıfatı taşıdığını söyledi. HDP adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu hatırlatan Erdoğan, seçimlerin ardından sadece hükümlülerin değil tutuklu olanların da adaylığını engelleyen düzenlemeler getireceklerini açıkladı.

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığına adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil tutukluluğu da koyacağız. Burası yol geçen hanı mı ya?" diye konuştu. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, kendisinin sıradan bir aday olmadığını, başkomutan sıfatı taşıdığını söyledi. İLGİLİ HABER Meydan dolmayınca Erdoğan'ın mitingi iki saat geç başladı 'SEÇİMLER YARIM ASIRA DAMGA VURACAK' Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Ülkemizin yeni yönetim sistemini 16 Nisan'da milletimizin desteği ile getirdik. Yarım asıra, bir asıra damga vuracak seçim için milletimizin huzurundayız. Ülkemizi 10 büyük ekonomi arasına sokmak için sizden destek istiyoruz. Bizim kimseye diyet borcumuz yoktur. Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz. Bugüne kadar beşer planında kimsenin önünde eğilmedik.

Yalova'yı üniversite ile kim buluşturdu? Bay öğretmen mi buluşturdu, bu kardeşiniz mi buluşturdu? Bay Muharrem diyor ki, ben fizik öğretmeniyim, olabilir. Saygı duyarım. Ama biz bu üniversitede nice öğretmenler yetiştiriyoruz.

Bay Kemal ne diyor, engellileri kendi haline bıraktınız. El insaf ya. Genel Başkan yalan söyler, cumhurbaşkanı adayı yalan söyler. Yalanı bırakın ya. Dürüst olun. Artık millet dürüst olana oy veriyor. Benim milletim 24 Haziran'da kime oy vereceğini iyi biliyor. Yalova'yı yeni TOKİ projeleri ile destekleyeceğiz. 2002'ye kadar 25 kilometre yol yapıldı. Biz 16 senede 55 kilometre ilave ettik.

İzmir-İstanbul Otoyolu, aynı zamanda Yalova'nın projesidir. İzmit Körfezi'ni geçen Osmangazi Köprüsü ile Altınova-Gebze yolunu trafiğe açtık. Ne çileler çektiniz değil mi? Osman Gazi'yi yaptık, hemen Yalova'ya. Bay Kemal de oradan geçiyor. Ama istemiyor. İstemiyorsan arabalı ile geçersin. 4. köprüyü de ben yaparım diyor. Nereye yapacaksın? Adres veremiyor. Çalışmamış dersine. Bu aşk ister aşk. Rahmetli Neşet baba ne derdi, aşk ile koşan yorulmaz derdi. Biz aşığız aşık. Biz bu dağları bu aşkla deldik.

Yalova'nın bir milletvekili var. Şu anda cumhurbaşkanı adayı. Bu kişi 4 dönemdir milletvekili. Bu kişinin Yalova'ya hizmetini gördünüz mü? Yalova'da tuğla üstüne tuğla koymuşluğu var mı? Kim yaptı, yaparsa yine AK Parti yapar. Edirne'de ziyarette bulunuyor. Kimi ediyor? PKK'nın arkasında olduğu partinin adayını. Benim yerli, milli Yalovalı kardeşim bunu asla desteklemez.

Seçimi atlatalım, aday olma şartına tutukluluğu da ekleyeceğiz. Burası ne ya, yol geçen hanı mı? Yalovalıların bunla ne işi olur ya? Diyarbakır'da bunu karşılayanların tamamı Edirne'deki adamın taraftarı. Şimdi kafayı takmış İsmail Metin Temel Paşa'ya. Ben iftarda konuşma yapıyorum, Temel Paşa'da yanındakilerle alkışlıyor. Bak Bay Muharrem, ben sıradan bir aday değilim. Ben Anayasa'ya göre Başkomutan sıfatını taşıyorum. Bunu ben değil, Anayasa söylüyor.

