Erdoğan: Ben ekonomistim, dünyaya biz bunun dersini verdik

AKP'li cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu mitinginde dev ekrandan Kanal İstanbul'un animasyonunu izletti. Erdoğan konuşmasında, "Ben ekonomistim, kaynakları çeşitlendireceksin, dünyaya biz bunun dersini verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan dev ekrandan Kanal İstanbul'un animasyonunu izletti. 'BEN EKONOMİSTİM, DÜNYAYA BUNLARIN DERSİNİ VERDİK' Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: CHP'nin bir milletvekili bu yolların müteahhitiydi. Parasını alamıyordu, Başbakan oldum da parasını ödedim. Ama bunlar kadir kıymet bilmezler. Parasını alamıyordu. Biz buyuz. 29 Ekim'den sonra yeni bir İstanbul tanıyacaksınız. İstanbul'a dünyanın ilk 3'ü içinde olan havalimanının açılışını yapacağız. Başkan adaylarından bir tanesi ne diyor? 'Ben havalimanı falan böyle işlerle uğraşmam.' Kim diyor bunu? Sen ne işle uğraşırsın ki? 'Bütçede para yok bunlar havalimanı yapıyor, bütçede para yok Kanal İstanbul yapıyor' diyor. Para olduğu zaman iş kolay, para olmadan iş yapabiliyor musun? Ne demek bu? Ben ekonomistim, kaynakları çeşitlendireceksin, dünyaya biz bunun dersini verdik. Ekonomiye kamu özel ortaklığı denilen sistemi getirdik. Anlaşılan İnce bu işleri bilmiyor. Ona ince ince bu işleri anlatacağız. Öğrenmesi lazım.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım çıraklık dönemimdi. Başbakanlık dönemimiz kalfalık dönemimiz oldu, ustalık dönemimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı dönemimiz de ustalık döneminin devamı oldu. Şimdi de baş ustalık dönemine hazırlanıyoruz. Türkiye hızlı treni bizimle tanıdı.

Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın, milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz. Peki muhalefetin adayları ne yapıyor? Biz daha müreffeh, daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyarken, muhalefetin adayları ne vaad ediyor, söyleyeyim mi? Koskoca bir hiç. Hepsinin ortak vaadi Tayyip Erdoğan'ı indirmek.

Beni geçenlerde Elon Musk ziyaret etti meşhur Tesla'nın sahibi. Biz bunlarla geleceğin teknolojisini konuşuyoruz. Şu anda en ileri teknolojiyi 5 firmamız bir araya gelerek onlar üretecekler.