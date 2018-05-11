Erdoğan: Beklemediğimiz yerlerden darbe yedik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.

"Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz" diyen Erdoğan, "Bugüne kadar ekonomide attığımız adımları sizlerle istişare ettik. Her toplantınıza katılıp, ortak aklın gerektirdiği şeyleri yaptık. Büyük Türkiye hedefine doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Yeri geldi beklemediğimiz yerlerden darbe yedik ama yıkılmadık, umutsuzluğa kapılmadık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. Yeri geldi kan kustuk ama kızılcık şerbeti içtik deyip yolumuza devam ettik. Hiç beklemediğimiz yerlerden hiç beklemediğimzi darbeler yedik ama umutsuzluğa kapılmadık. Samimiyetle çalışmaya devam ettikçe Rabbim önümüze sürekli yeni kapılar açtı. Yine sizlerle kol kola büyük güçlü Türkiye yolunda yürüyeceğiz.

Buradaki farklı fikirlerden, farklı inançlardan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Bu farklılıklar bizim gücümüzdür. Aynı evde yaşayanlar nasıl kardeşse, sizlerin her birini de kardeşim olarak kabul ediyorum. Sizlerin sevinci, bizim sevincimizdir.