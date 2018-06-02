Erdoğan bedelli askerlik konusunda ağız değiştirdi: Seçimden sonra...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında bedelli askerlik konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce 'Gündemimizde yok' diyen Erdoğan, seçime 23 gün kala 'Seçim sonrası oturacağız, konuşacağız" yanıtı verdi.

AKP Gene Başkanı Tayyip Erdoğan, Star TV ve NTV ortak yayınında "Seçim Özel" programında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

Daha önce bedelli askerlik konusunda "Gündemimizde böyle bir şey yok" diyen Erdoğan, dün gece "Bedelli askerlik konusunu seçim sonrası Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı ile oturup konuşuruz" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım 27 Nisan’da CNN Türk’te bedelli askerliğe bakışlarının olumlu olduğunu belirterek "Bedelli askerliğe bakış açımız olumlu. Orada istismar olmamalı sadece. Dikkate alınması gereken bir talep. Bedelli toplumsal talep yavaş yavaş biz askerlikte profesyonelliğe geçtik. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınacak bir konu" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Yıldırım’ın açıklamasından bir gün sonra bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmadığını belirterek Başbakan Yıldırım’ı yalanlamıştı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de konuya ilişkin “Cumhurbaşkanımızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil” açıklamasında bulunmuştu.